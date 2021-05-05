بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 5 مايو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 5 مايو 2021 م، وجاء السعر 399.27980 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر الثلاثاء الذي بلغ 396.62340جنيه جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 24.2 جنيه .

الخرطوم (كوش نيوز)