سباق الدولار مقابل الجنيه يشتعل والسوق الموازي يقدم أسعار أعلى من البنوك





واصل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني الإرتفاع في البنوك والسوق الموازي،وإستمر بنك السودان في زيادة تدريجية للسعر التأشيري لتتبعه البنوك حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 24 جنيهاً إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 403.00 جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 5 مايو 2021 م، وجاء السعر 399.27980جنيه للدولار بينما بلغ السعر في بعض البنوك بالعاصمة السودانية يوم الثلاثاء، 399 جنيها للدولار في سباق وتنافس مستمر مع السوق الموازي.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 24.2 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)