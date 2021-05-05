حصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي لصالح المخزون الإستراتيجي





إطمأنت اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي لصالح المخزون الإستراتيجي في إجتماعها الدوري بدنقلا برئاسة مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة بوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية الأستاذ عبد الله محمد عثمان العاز إطمأنت على سير عمليات إستلام المحصول من المشاريع الزراعية الكبيرة ومشاريع الأفراد والجمعيات.

وأكد مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا الأستاذ أبوزيد سالم هلال في تصريح (لسونا) أن جملة الكميات المستلمة حتى الأن والتي تم ترحيلها لمطاحن الفردوس للغلال بدنقلا كمخزون إستراتيجي فاقت ال(22) ألف طن، وهي الكمية التي تجاوزت ما تم تسليمه خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هنالك بعض المشاريع الزراعية حاولت تسليم قمح غير مطابق للمواصفات، مما أدى لرفض المطاحن لإستلامه لعدم جودته ومطابقته للمواصفات وأضاف أن اللجنة لن تتسلم أي كميات غير مطابقة للمواصفات، غير أنه أكد أن اللجنة يمكن أن تسمح لتلك المشاريع الزراعية بالتصرف في المحصول باي طريقة أخرى.

وقال مدير قطاع البنك الزراعي بالشمالية إن المشاريع الكبيرة قامت بتسليم مطاحن الفردوس للغلال بدنقلا كل كمياتها بنسبة بلغت 86% من جملة المستلم حتى الآن، وتوقع أن تصل الكمية المستلمة خلال الفترة القادمة إلى (40) ألف طن.

مناشداً في هذا الصدد مشاريع الأفراد والجمعيات التعاونية الزراعية الإسراع في تسليم الفائض من المحصول لمخازن فروع البنك المنتشرة على مستوي الولاية، أو تسليمه مباشرة للمطاحن وذلك للكميات التي تتجاوز ال(50) جوالاً.

سونا