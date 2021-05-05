مصادر : ضخ فئات نقدية كبيرة لكبح سوق العملات الموازي





قال مسؤول في مجلس الوزراء إن البنك المركزي سوف يبدأ حملة رقابية على المصارف بالتزامن مع ضخه أموالاً بالعملتين؛ الدولار والجنيه السوداني في محاولة لكبح سعر الدولار الذي ارتفع في السوق الموازي خلال أيام. وعلى نحو مفاجئ وصل سعر الدولار حاجز ال “400” في السوق الموازي بعد استقراره منذ فبراير في أعقاب قرار تعويم الجنيه بينما استقر في المصارف عند “388”.

ونقل المسؤول بحسب صحيفة التيار، أن المركزي سوف يضخ عملة محلية من الفئات الكبيرة التي تسبب شحها في عزوف المواطنين عن التعامل داخل النظام المصرفي بسبب التضخم. ومن المنتظر عقد اجتماع هذا الأسبوع يضم وزارة مجلس الوزراء، المركزي، المالية، الداخلية، جهاز المخابرات لتقييم سياسات الدولة الجديدة التي قضت بتعويم الجنيه منذ فبراير .

الخرطوم: (كوش نيوز)