إضافة تغطية مخاطر “كورونا” في وثائق التأمين للقادمين للعمرة.. وهذه قيمتها





أعلنت وزارة الحج والعمرة إضافة التغطية التأمينية لفيروس كورونا المستجد لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التأمين يغطي حتى 650 ألف ريال للعلاج في حال إصابة المعتمر بالفيروس التاجي، ويغطي حتى 450 ريالاً لكل يوم من تكلفة الإقامة في الحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يوماً.

وأضافت أن الوثيقة التأمينية ستغطي حتى 6500 ريال لنقل الجـثمان إلى بلد الإقامة، في حالة وفـاة المعتمر لا قدر الله.

أخبار ٢٤