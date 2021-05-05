والي الخرطوم يخفض رسوم امتحانات شهادة الأساس خارج السودان بنسبة 50%





أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، قراراً اليوم بتخفيض رسوم امتحانات شهادة الأساس للتلاميذ والتلميذات خارج السودان بنسبة 50%، وذلك بعد التشاور مع المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. ويجئ قرار والي الخرطوم(بحسب سونا) تقديراً لإسهامات أبناء السودان بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ولدورهم الاجتماعي المُهم تجاه أسرهم بالبلاد، وكذلك استجابتهم لقرار توحيد سعر الصرف وإقبالهم الكبير على استبدال العملات الأجنبية والتحويل عبر المصارف المحلية، وذلك من أجل الوطن واستعادة عافية العملة الوطنية.

الخرطوم (كوش نيوز)