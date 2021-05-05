حازم حلمي..الناس خربت علاقتي بلوشي وده ماكان عشمنا في حمدوك





كشف الإعلامي حازم حلمي عبر برنامج ريفريش عن علاقته بالاعلامية لوشي المبارك حيث قال انها تعتبر مجرد صديقة ويجمعهم رابط الاخوة بجانب انها زميله في المجال الإعلامي ولكن الناس خربت العلاقة بينها وبينه ،مضيفا إنه يدافع عنها كثيراً عندما يتحدث عنها الآخرون بما لا يرضيه وانه يحاول تصحيح المعلومات الخاطئة التي تتداولها عنها الأسافير. وبحسب متابعات محررة كوش نيوز فقد قال حلمي إنه تعرض لحملة إستهداف لاغتياله معنوياً ،مشيراً إلى إن حكومة الثورة لمن تكن قدر الطموح وكان العشم في حمدوك كبيراً ولكن خاب ظنهم فيه.

الخرطوم .كوش نيوز