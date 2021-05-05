دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها





وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الإنستغرام. رسالة مؤثرة إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وكتبت دنيا سمير غانم (بحسب الإمارات نيوز): ” اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء. اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك”. وأكملت: ” اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا. يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبداً، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله”.

الخرطوم (كوش نيوز)