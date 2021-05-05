ستصدمون.. متى يصبح الماء خطراً يهدد صحتكم!





يعتبر الماء المكوّن الأساسي في استمرارية الحياة البشرية، فهو الأساس في استمرارية عمل خلايانا. وتتعدد الطرق التي يتبعها الناس في شرب الماء، فبعضهم يتناوله ساخناً والآخر بارداً وغيرها من الطرق (بحسب الإمارات نيوز) لكن للماء قدرة قاتلة عندما نقوم بشربه بهذه الطرق الغريبة، تعرف عليها وتجنبها: 1- الشرب واقفاً: شرب الماء على الواقف يؤدي إلى الإصابة المنطقة التي العضلة التي تربط المريء بالمعدة بالجروح. وعسر الهضم، والإضرار بصحة الكلى، لعدم خضوعه للتصفية المطلوبة. وهذا يؤدي بدوره إلى الإصابة بالفشل الكلوي. 2- شرب الماء بكميات كبيرة: إن الإفراط بشرب الماء قد يؤدي لشعور بالصداع وتشويش في الرؤية. وقد يصل الأمر لفقدان الوعي نتيجة انخفاض مستويات الصوديوم بالجسم. 3- الماء المثلج: هذه العادة قد تؤدي إلى خطر الإصابة بحساسية الأسنان والصداع النصفي. بالإضافة إلى تعذر الارتخاء، وهي حالة مرضية يواجه أصحابها صعوبة في بلع الطعام والشراب، نتيجة لتلف أعصاب المريء. 4- الماء الساخن: يقوم الماء الساخن بالتخفيف من تركيز العصارة الهضمية في المعدة. مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى الحروق التي يلحقها باللسان والحلق والمريء. 5- إهمال النظافة: قلة نظافة الماء يجعلها بيئة جاذبة للبكتيريا والطفليات التي تنتقل داخل جسم الإنسان أثناء الشرب.

الخرطوم (كوش نيوز)