منظمة رعاية الطفولة تدشن منح الاتحاد الأوروبي للأطفال بالسودان





قال السيد السفير روبرت فان دن دول، ممثل الإتحاد الأوروبي بالسودان إن الاتحاد الأوروبي مهتم بتقديم برامج خاصة للأطفال ضمن مشاريع الحماية المدنية حتى تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا تدشين منح الاتحاد الأوروبي للأطفال بالسودان من أجل الوصول للاحتياجات الأساسية لهم، مثل الصحة والتعليم وتقديم دعم لمراكز العزل بالسودان.

وأضاف السيد السفير أن الاتحاد الأوربي يدعم في مجالات أساسية ويركز على المناطق البعيدة، مشيراً إلى أنه ابتداءا من هذا العام ستكون الخرطوم ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، مؤكداً مواصله الاتحاد الأوروبي للدعم باستمرار، مناشداً الجميع بالالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحتهم ولمنع إنتشار المرض.

وعبّر هيثم عوض الله مدير وحدة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية ممثل وزير الصحة عن شكره لدور منظمة رعاية الطفولة العالمية خاصه للأطفال في مناطق النزاعات، مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة في ظل الوضع الصحي الحالي وأزمة كورونا.

و تهدف المنحة إلى رعاية الأطفال وتوفير أبسط مقومات الحياة من صحة وتعليم وأمن غذائي، وقد عملت منظمة رعاية الطفولة في ١٥ ولاية و٥٠ محلية.

ومن أهم المشاريع التي نفذتها المنظمة تحسين صحة الأطفال بولايات شمال وغرب دارفور وجنوب كردفان حيث توسع العمل ليشمل ولاية الخرطوم، حيث بلغ عدد الذين تلقوا خدمات 23 ألف، وبرامج تدريب المقابلات، و تطعيم أكثر من 10 آلاف طفل وتوفير معينات الولادة، وتدريب ودعم مراكز العزل للكورونا، وتم تقديم خدمات مباشرة في مجال التغذية لعدد مقدر من الأسرة عن طريق الدعم المباشر أو عبر المراكز الصحية.

في عام ٢٠٢٠ م تم توفير مواد نظافة وناموسيات وخدمات أخرى استفاد منها عدد كبير في مناطق الفيضانات.

وتم خلال المؤتمر عكس خطط وبرامج عام والتي تشمل التدريب وتحسين البيئة التعليمية والرعاية الصحية وعدد من البرامج.

سونا