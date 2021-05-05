مدير الشرطة يفتتح أقسام المرور الجديدة في أسبوع المرور العربي





جدد الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة إهتمام رئاسة قوات الشرطة بتحقيق متطلبات السلامة المرورية من خلال إهتمامها بالإدارة العامة للمرور لإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الداعية إلى تحقيق السلامة المرورية للحد من الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات عبر توفير أجهزة الضبط المروري التقنية و المتطورة.

جاء ذلك لدى مخاطبته انطلاقة فعاليات أسبوع المرور العربي في الفترة من الرابع من مايو2021، وحتى العاشر منه برئاسة شرطة مرور ولاية الخرطوم تحت شعار (الحوادث المرورية ليست بمصير بل إهمال وتقصير) بحضور أعضاء هيئتي الإدارة والقيادة وممثلي الأجهزة التنفيذية والتشريعية وشركاء المرور من الشركات والمنظمات الداعمة لتحقيق السلامة المرورية.

وناشد المواطنين بضرورة الإنتباه والتركيز والحرص على متطلبات السلامة عند استخدام الطريق سواء لقائدي المركبات بمختلف أنواعها أم المشاة أو حتى الركاب، مشيراً إلى أن الاحتفال بأسبوع المرور العربي يجسد الإهتمام بالسلامة المرورية ونشر الثقافة المرورية للحفاظ على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق وما يترتب على ذلك من سلام إجتماعي وإقتصادي وحفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة.

وكشف عن خطط مرورية لتطوير وتحديث نظم المراقبة المرورية على الطرق وأنظمة التتبع الإلكتروني للمركبات على طرق المرور السريع وفق معايير متقدمة تضاهي تلك المعمول بها عالمياً وكذلك تأهيل وتطوير منافذ تقديم خدمات المرور من ترخيص مركبات واستخراج رخص القيادة حتى ينعم المواطن بخدمات مرورية متميزة.

وأكد أن الحوادث المرورية عادة ما تكون نتيجة لقلة الوعي وعدم الالتزام بالقواعد التي تحكم السير على الطريق مثل القيادة بطيش والتخطي الخاطئ وتجاوز الإشارة الحمراء وغيرها.

ودعا في هذا الخصوص ة كافة قطاعات المجتمع وشركاء الطريق بصفة خاصة لتضافر وتكامل الجهود مع الشرطة لنشر الوعي بضرورة الالتزام التام بقواعد السير على الطريق وان المواطن شريك أساسي مع الشرطة في العملية الأمنية والمرورية وتحقيق السلامة على الطريق بل هو المستفيد الأول من تحقيق السلامة المرورية.

من جانبه أشار اللواء شرطة د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين مدير الإدارة العامة للمرور إلى جاهزية إدارته لتنفيذ كل الخطط والبرامج التي تحقق السلامة المرورية من خلال الإنتشار الكبير لمنسوبي المرور بطرق المرور السريع لنشر التوعية والضبط المروري للحد من الحوادث المرورية بجانب تفعيل العمل الإعلامي ببث البرامج التوعوية والإرشادية لسائقي المركبات.

وأبان أن أسبوع المرور العربي فرصة لتحقيق كثير من الأعمال والبرامج المرورية بالمركز والولايات، مشيداً بتجاوب واهتمام ولاة الولايات بموافقتهم ودعمهم للإدارة بتخفيض المعاملات المرورية إسهاماً منهم في تحقيق السلامة المرورية، مضيفاً أن اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تفعيل العمل المروري بالبلاد خاصة برامج التوعية ، مؤكدا أن الأقسام المرورية التي تم افتتاحها اليوم بولاية الخرطوم تأتي خدمة للمواطنين.

وافتتحت الإدارة العامة للمرور بهذه المناسبة 4 أقسام مرور جديدة على يد المدير العام لقوات الشرطة هي: قسم شرطة مرور الخرطوم شرق بمحلية الخرطوم وقسم مرور جبل أولياء بمحلية جبل أولياء وقسم مرور أمبدة بمحلية أمدرمان إضافة إلى قسم مرور بحري بمحلية الخرطوم بحري حيث تأتي أهمية تلك الأقسام فى استقبال الجمهور وتقديم الخدمات للمواطن والتعامل الميداني مع قضايا الحوادث المرورية وتقديم التوعية المرورية والإرشادات لمستخدمي الطرق والمؤسسات الحكومية والتعليمية بجانب الاهتمام بتغطية جميع المناسبات الرسمية المرورية بدائرة الاختصاص والعمل على توطيد علاقة الشرطة بالجمهور من خلال تقديم الخدمات المرورية والعمل على انسياب الحركة وفك الإختناقات المرورية.

سونا