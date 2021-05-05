ختام دورة المسح الاجتماعي لمشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي





اختتمت بدار الشرطة بالأبيض الدورة التدريبية حول المسح الاجتماعي الأساسي التي نظمها مشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي بالهيئة القومية للغابات خلال الفترة من الخامس والعشرين من أبريل الماضي حتى الخامس من مايو بمشاركة عشرين دارسا ودارسة من كوادر المشروع والهيئة القومية للغابات.

المهندس محمد إدريس إبراهيم مدير المشروع بالولاية أوضح أن مثل هذه الدورات يعول عليها في رفع مقدرات ومهارات الكوادر العاملة بالمشروع والهيئة القومية للغابات، مبينا أن المشاركين في الدورة تلقوا محاضرات متنوعة في مناهج المسح الأساسي وأدواته بجانب التدريب العملي الحقلي وذلك من خلال الزيارة التي قام بها المشاركون لمجتمعي أم هليج البرييمية وأم هليج أم شريتي، وذلك من أجل تطبيق منهج المسح مع المجتمعات، داعيا المشاركين في الدورة للاستفادة من مخرجات هذه الدورة وذلك لأهميتها في مجال العمل وتطوير سلسلة قيمة الصمغ العربي.

المهندس محمدين الأمين محمدين مدير الهيئة القومية للغابات بالولاية أكد أهمية هذه الدورة في دفع مسيرة العمل بالمشروع والغابات.

وأضاف أن الدورة تجيء ضمن اهتمامات مشروع دعم هيكلة قطاع الصمغ العربي في رفع قدرات الكوادر العاملة، كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الدورات التدريبية التي تسهم كثيرا في تنمية وتطوير مقدرات ورفع كفاءة العاملين، داعيا المشاركين في الدورة إلى إنزال مخرجات الدورة على أرض الواقع.

ممثل المشاركين في الدورة أكد الاستفادة الكاملة من الدورة، وقال إن المشاركين شكلوا حضورا مميزا في الدورة.

سونا