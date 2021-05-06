بنك السودان يسمح للمسافرين بحمل 2000 دولار للخارج





سمح بنك السودان المركزي للمصارف بزيادة فترة استغلال الموارد المشتراة من النقد الأجنبي لمدة 72 ساعة قبل الفائض منها له، على أن توظف لكافة الأغراض المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بجانب زيادة سقف المبلغ المسموح به للسفر من 100 دولار إلى 2000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وكذلك السماح بالتحويل للأجانب المقيمين بالسودان.

وبين بنك السودان في منشور له امس الأغراض المسموح بها استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية واحتياجات العملاء للسفر والعلاج بالخارج وكذلك الدراسة.

كما أصدر منشورا آخر للصرافات تمت بموجبه زيادة هامش الربح بين سعر الشراء والبيع إلى 0.75% بدلاً من 0.5%.

وجدد بنك السودان، التزامه بتوفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية للصرافات التي تواجه صعوبات في توفيرها لخدمة احتياجات عملائها للأغراض المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بجانب السماح للصرافات بزيادة فترة استغلال الموارد المشتراة لمدة 72 ساعة قبل الفائض منها له على أن توظف لكافة الأغراض المسموح بها وفق الضوابط المنظمة.

ويتوقع أن يشرع بنك السودان المركزي في تنظيم مزادات النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة احتياجات عملائها لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية حال الفراغ من وضع الضوابط اللازمة

الخرطوم ـ رشا التوم

صحيفة الصيحة