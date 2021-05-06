فرفور: أنا مقتنع بعشة الجبل كفنانة





قال الفنان جمال فرفور أن عائشة الجبل أو غيرها من الفنانين أمثالها محتاجين أن نقف معهم بالحديث والتوجيهات بأن هذا خطأ لابد من معالجته، والمرحلة التي تمر بها الآن مرحلة يمر بها أي فنان للفت النظر بعدها لابد من التغيير ومن لم يوع نحن من نقوم بتوعيته.. وقال بأنه مقتنع بها كفنانة فهي في إحدى المرات جاءتني في بروفة وقالت لي أنها تريد أن تغني واحدة من أغنياتي فاختارت أصعبها وهي أغنية (بسماتي) حقيقي انبهرت باختيارها واندهشت لخامة صوتها الجميلة، كما غنت للفنان عصام محمد نور أغنية (يا روعة).

صحيفة الصيحة