لجنة شراء القمح للمخزون : بعض المشاريع حاولت تسليم قمح غير مطابق للمواصفات





أكد مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي أبوزيد سالم هلال إن جملة الكميات المستلمة من القمح من المشاريع الزراعية الكبرى ومشاريع الأفراد والجمعيات حتى الآن و تم ترحيلها لمطاحن الفردوس للغلال بدنقلا كمخزون استراتيجي فاقت الـ(22) ألف طن، بأعلى مما تم تسليمه خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هنالك بعض المشاريع الزراعية حاولت تسليم قمح غير مطابق للمواصفات، مما أدى لرفض المطاحن استلامه. وأضاف أن اللجنة لن تتسلم أي كميات غير مطابقة للمواصفات، غير أنه أكد السماح لتلك المشاريع الزراعية بالتصرف في المحصول باي طريقة أخرى.

وقال هلال إن المشاريع الكبيرة قامت بتسليم مطاحن الفردوس للغلال بدنقلا كل كمياتها بنسبة بلغت 86% من جملة المستلم حتى الآن، وتوقع أن تصل الكمية المستلمة خلال الفترة القادمة إلى (40) ألف طن، مناشداً مشاريع الأفراد والجمعيات التعاونية الزراعية بالإسراع في تسليم الفائض من المحصول لمخازن فروع البنك المنتشرة على مستوى الولاية، أو تسليمه مباشرة للمطاحن وذلك للكميات التي تتجاوز الـ(50) جوالاً.

صحيفة السوداني