السودان.. وزير المعادن يحذّر من كارثة بيئية





حذّر وزير المعادن محمد بشير عبدالله من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة للبيئة في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بطرقٍ غير علميةٍ ودون مراعاة الاشتراطات البيئية.

وأوضح أنّ وجود الخلاطات التي تستخدم في معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء السكنية والمزارع وبقرب من مجاري المياه التي تصبّ في النيل إلى جانب ردم بقايا المخلفات في الشوارع الرئيسية يشكّل كارثة بيئة في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأعلن بشير عن تبني الوزارة حكومات الولايات وكلّ الأجهزة ذات الصلة وبالتنسيق معًا إجراءات وقرارت صارمة ومدروسة لإيقافها.

باج نيوز