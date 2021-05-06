وزير الثروة الحيوانية يبحث بالقاهرة التعاون في المجال البحثي والتدريب





بحث وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالنبي والوفد المرافق له، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتورخالد عبدالغفار بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور خالد الشيخ نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في المجال البحثي والتدريب فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية.

جاء ذلك في مستهل زيارته للقاهرة، والتي تستمر لمدة خمسة أيام يلتقي فيها عدد من المسؤولين المصريين.

وأكد وزير الثروة الحيوانية، حرص السودان على التعاون في مجال البحث العلمي مع مصر، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للباحثين السودانيين في مجال الثروة الحيوانية.

ومن جانبه وافق وزير التعليم المصري على إمكانية تقديم منح للطلاب السودانيين بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، وذلك دعما للشعب السوداني الشقيق.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير المصري على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في كافة المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية. وأكد عبدالغفار استعدادهم لتقديم منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية خاصة في مجالات الثروة الحيوانية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبراء والمتخصصين بالجامعات المصرية فى مجالات الثروة الحيوانية.

هذا وسيقوم وزيرالثروة الحيوانية بزيارة إلى عدد من المعاهد البحثية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.

سونا