زراعة 120 ألف فدان بمشروع دلتا طوكر





وقف وزير الري والموارد المائية، بروفيسور ياسر عباس، ووالي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي، على اعمال تنفيذ خطة الري بمشروع دلتا طوكر الزراعي، واطمأنوا على مستوى الأداء الذي سوف يكتمل قبل مطلع يونيو المقبل.

واكد وزير الري لدى مخاطبته المزارعين، حرص الدولة وسعيها الجاد لارجاع مشروع دلتا طوكر إلى عصره الذهبي، موضحا أن خطة (الري) تهدف إلى ترويض مياه الفيضان وتوزيعها داخل الدلتا.

من جانبه اوضح الوالي أن العمل في تنفيذ خطة الري تجاوز (60%)، مبينا أن الموسم الزراعي 2020- 2021م يستهدف زراعة (120) الف فدان.

السوداني