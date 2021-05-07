الفنانة إيمان الشريف: لهذا السبب (…) تغنيت للراحل محمود عبدالعزيز





أوضحت الفنانة إيمان الشريف لـ(كوكتيل) سبب ترديدها لأغنية (سمحة الظروف) للفنان الراحل محمود عبدالعزيز في برنامج(يلا نغني) بأنها من عشاق ومحبي غناء الفنان الراحل وأن أداءها للاغنية كان عبارة عن محاولة.. لإعجابها بالأغنية إلا أنه من المستحيل أن تؤديها كما تغنى بها الراحل.

موضحة:(عندما اخترت ترديد تلك الأغنية في البرنامج لإعجابي الشديد بأغنيات الراحل ورغم تخوفي من أدائها إلا أنني إجتهدت وقدمتها ورغم إنتقاد البعض لي بسبب أدائي للاغنية وذلك من حقهم لأنني مستحيل أن أؤديها كما الراحل ولكنني سعيدة بترديدها.

اختتمت الشريف:(الفنان محمود عبدالعزيز مدرسة مختلفة وقامة فنية سامقة وأغنياته بمثابة إرث فني كبير سيظل خالداً فينا).

السوداني