أمين وكالات السفر : تخفيض الطيران الداخلي ينعش السفر للولايات للعيد





أفاد بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة الداخلية لايجابية قرار تخفيض أسعار التذاكر الداخلي في زيادة الطلب على السفر وانتعاش عمل الوكالات وأكدت الأمين العام لوكالات السفر والسياحة نهى متوكل في حديثها لـ ( السوداني) ان قرار خفض أسعار تذاكر الطيران المدني ينعكس ايجابا على انتعاش عمل الوكالات ويصب في مصلحة المسافرين،مبينة ان سعرتذكرة الخرطوم بورتسودان تراجعت لـ(29)بدلاعن (35)الف جنيه بنسبة تخفيض (15%) ، متوقعة انتعاش السفر الى الولايات هذه الأيام لقضاء عطلة الاعياد

و قال صاحب وكالة الفايد محمد الفايد إن تراجع أسعار تذاكر السفر الداخلي يسهم في انتعاش حركة السفر، مبينا ان سعر تذكرة نيالا الخرطوم (35٫850) جنيه ، وأوضح بان عمل الوكالات في السفر الداخلي طفيف نسبة لضعف العموله عكس الطيران العالمي.

و قال صاحب وكالة سفر وسياحة ان سعر تذكرة الخرطوم كسلا(26) ألف جنيه والجنينة (33) ألف جنيه أما سعر تذكرة الخرطوم الفاشر (30) الف جنيه،موضحا بان نسبة تخفيض الاسعارتتراوح مابين(15%-10%) حسب مسافة الولاية،ووصف القراربالإيجابي وينعش حركة السفر بعد ركود دام لفترة طويلة،متوقعا أن يشهد الاسبوع المقبل زيادة في الطلب على السفرعقب تراجع أسعار التذاكر

السوداني