ضبط مصنع مخالف يعمل في تصنيع مستحضرات تجميل





واصل المجلس القومي للادوية والسموم في تنفيذ حملاته الميدانية المشتركة وذلك في إطار التعاون بين المجلس ونيابة حماية المستهلك، واكد ضبط مصنع مخالف يعمل في تصنيع مستحضرات التجميل .

وكشف بانه من خلال حملة مشتركة مع نيابة حماية المستهلك تمت مداهمة مصنع بامبدة الحارة (34) وهو غير مرخص يعمل في تصنيع مستحضرات تجميل (كريم الشروق) .

وتم ضبط عدد من المعروضات اشتملت على ديباجات، عبوات فارغة، وادوات تقليدية تستخدم في صنع الكريمات، مما يعد مخالفا لقانون الأدوية و السموم المادة (15) والمادة (16) وتم حجز المعروضات بنيابة حماية المستهلك، ومن ثم فتح بلاغ في مواجهة المتهم.

( كوش نيوز)