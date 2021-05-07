ارتفاع غير مسبوق بأسعار بيض المائدة بالخرطوم





عزا تجار اللحوم البيضاء ارتفاع اسعار بيض المائدة لـ(1000) جنيه بدلا عن (850) في بعض المحال لزيادة الطلب عليه للمخبوزات وشح العرض وضعف انتاج الشركات المنتجة.

وقال تاجر بالخرطوم “2” ابكر حمزة ان تراجع انتاج الشركات المنتجة وزيادة الطلب عليه بالاسواق انعكس على زيادة السعر الى (1000) جنيه متوقعا زيادة خلال الأيام بدلاعن (800) جنيه قال صاحب مركز لحوم بيضاء بالخرطوم ادريس علي إن تراجع حجم العرض مقابل الطلب على بيض المائدة انعكس على زيادة السعر ، واوضح بان هذه الأيام تبدا الاسر لتجهيز مكونات الخبائز .

( كوش نيوز)