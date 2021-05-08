وزارة البنى التحتية تنفي إطلاق مشروع عابر لتحصيل رسوم عبور لعدد من الشوارع





أكدت وزارة البنى التحتية والمواصلات ولاية الخرطوم عدم صحة الخبر المتدوال بالوسائط الاعلامية حول تحديد رسوم عبور لـ(٦) من أهم شوراعها عبر إطلاق مشروع عابر كما تؤكد عدم صحة كل التفاصيل الواردة في الخبر المتداول. وتشير الوزارة أن الدكتور مهندس حاتم ابوقرون تم انهاء تكليفه بالوزارة منذ شهر مارس ٢٠٢١م ويدير الوزارة حاليا الدكتور مهندس يوسف حميده أحمد مدير عام وزارة البنى التحتية. وبحسب صحيفة الحراك السياسي، تؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحه لتلقى أى معلومة تخص مشروعاتها الجارية وخططها المستقبلية، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني فى ملاحقة مروجي الشائعات والأخبار المضللة.

الخرطوم(كوش نيوز)