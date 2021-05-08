الحركة الإسلامية تنفي دعوتها لإقامة إفطار أمام القيادة العامة





نفت الحركة الإسلامية في بيان لها، توجيه دعوة لعضويتها لإقامة إفطار أمام القيادة العامة وقالت الحركة في بيان تحصلت “السوداني” على نسخة منه، إنّ الحركة لم تصدر أي بيان تدعو فيه لإفطار أمام القيادة العامة. وبحسب السوداني، أكد البيان أن جهات عدة تحاول ترويج الشائعات والتصريحات المكذوبة عن الحركة وقيادتها لأغراض سياسية رخيصة. ودعت الحركة، الإعلاميين وقادة الرأي، تحري الدقة عند تناقل الأخبار، مؤكدة أن بياناتها ومواقفها الرسمية تصدر عبر أطرها التنظيمية ومنصاتها الرسمية المعروفة.

الخرطوم(كوش نيوز)