السودان..إعلان عطلة عيد الفطر





أعلن مجلس الوزراء عن أنّ عطلة عيد الفطر ستبدأ في الثاني عشر من مايو الجاري، وتنتهي في السادس عشر من الشهر ذاته.

وقال المجلس في تعميمٍ صحفي، السبت،” أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنّ عطلة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ يوم الاربعاء الموافق ١٢ /٥/ ٢٠٢١م حتى الأحد ١٦ / ٥ / ٢٠٢١م ، على أن يزاول العاملون أعمالهم صباح الإثنين ١٧ مايو ٢٠٢١م ، وذلك وفق النظم والقواعد التى تنظم أيام وساعات العمل الرسمية”.

وهنأ مجلس الوزراءالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، داعيًا أنّ يعيده الله والأمة تنعم بالصحة والأمن والسلام والاستقرار.

باج نيوز