إثيوبيا تتهم السودان و مصر بتدويل قضية سد النهضة





اتهمت الخارجية الإثيوبية السودان و مصر بتدويل مفاوضات سد النهضة بلا داع .

و أوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في إحاطة إعلامية لوسائل الإعلام الدولية السبت ، إن بناء وملء سد النهضة وسيتم وفقاّ للجدول الزمني ، وأكد أن إثيوبيا ثابتة على موقثفها باستخدام موارد مياه النيل بشكل عادل و منصف مع عدم التسبب في أي ضرر كبير لدول المصب .

وأعلن تمسك والتزام إثيوبيا بتطبيق شعار الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ، مضيفاً أنها قدمت بعض التنازلات لضمان نجاح المفاوضات مثل الرغبة في تبادل البيانات و توسيع دور المراقبين حتى يتمكنوا من تقديم آرائهم و التشاور بشكل منفصل مع الأطراف المفاوضة .

و أدان دينا ما أسماها بالأعمال العدائية للقوات السودانية في الحدود بين البلدين ، وأشار إلى أن آليات حل النزاعات الحدودية الحالية كان من الممكن أن تحل المشكلة سلمياً ، وأكد استعداد إثيوبيا لحل المشكلة ودياً .

و جدد دينا حديثه بأن موقف السودان من سد النهضة و مسألة الحدود يمثل طرف ثالث و لا يمثل مصالح الشعب السوداني .

باج نيوز