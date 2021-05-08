سفارة الكويت بالسودان توزع 1300 سلة رمضانية لصالح الأسر المتعففة والأيتام





نفّذت سفارة الكويت لدى السودان، مشروع إفطار الصائم وتم توزيع 1300 سلة غذائية رمضانية لصالح الإسر المتعففة والأيتام والمحتاجين بالسودان، بحانب إفطارات جماعية لنحو 3500 شخص بتمويل من الأمانة العامة للأوقاف.

وقال سفير الكويت لدى الخرطوم بسام محمد القبندي، إن عمليات توزيع السلال الغذائية وزعت للفئات المستهدفة من أصحاب الحاجات الخاصة والنازحين في ولايات الخرطوم والبحر الأحمر والنيل الأبيض على مدى أيام، كما شملت الإفطارات الجماعية دُور خلاوي القرآن الكريم وطلاباً بجامعة أفريقيا، بجانب مراكز العزل للمصابين بكورونا.

واحتوت السلال الغذائية البالغ وزن الواحدة منها 50 كيلو غراماً على 12 صنفاً من المواد الغذائية المتنوعة.

باج نيوز