الليلة يا عريس أبشر .. مشاهد بالصور والفيديو من مسلسل حامض حلو الإماراتي بمشاركة النجم السوداني محمد عبدالله موسى





عرضت القنوات الإماراتية خلال شهر رمضان العمل المتميز مسلسل ” حامض حلو” والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي في قرية مطلة على البحر، ويمثل جزء من فترة سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع بداية الطفرة العمرانية التي بدأتها دولة الإمارات آنذاك واستخراج البترول.

ويعرض المسلسل بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شاشة سما دبي من إنتاج مؤسسة دبي للإعلام وبطولة أحمد الأنصاري “النوخذه” وعبد الله زيد “خاشع” وجمعة علي “ناشع”، والنجمة البحرينية سلوى بخيت “بلقيس”، ويشارك في التمثيل نجم الكوميديا السوداني محمد عبد الله موسى بدور المهندس “تاج السر”، والذي أدّى حلقات رائعة منسجماً مع فريق المسلسل.

وقد ظهر نجم الكوميديا السوداني في إحدى الحلقات وهو يقوم بتلبيس عريس يستعد لزفافه واستلام عروسته، حيث زف العريس بعبارات السيرة السودانية “الليلة يا عريس أبشر الليلة” وهو يدور حوله ويبشّر مُظهراً فرحته.

الخرطوم (كوش نيوز)

