اقتصادي: ارتفاع الأسعار تخطى قدرة المواطن





أشار عصام الدين عبد الوهاب بوب البروفيسور والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو أمر متوقع ويحدث كل عام، ولكن هذا العام فاق كل التصور وتخطى بمراحل قدرة المواطن في شراء أبسط الضروريات، وقال بوب إنه مع إقتراب عيد الفطر المبارك تشهد الأسواق السودانية انفجار في الأسعار، وعزا ذلك إلى ارتفاع الدولار المقنن وتزامنه مع السوق الأسود الذي لم يختفي وانما تحرك إلى أعلى سعر ممكن، هذا يتكرر كثيراً ولكن في عام الرماد هذا فاق تصورات المواطن.

وأضاف بوب: نحن نتحدث عن ضروريات المواطن من مأكل وكهرباء ومياه شرب غير متوفرة مع وزيادة أسعار الخدمات الحكومية.

وتساءل بوب عن ما هي العوامل المحركة لأسعار السلع، وماهو المسؤول الأول عن الفوضى الإدارية والاقتصادية. وقال بوب يجب ألا نتحدث عن سلطة وإدارة حكومية أي بصريح العبارة عدم وجود حكومة ولا إدارة منظمة ومنها سياسات الحكومة التي تتجسد في انفلات الأسعار المقنن، ويرى بوب أن الحكومة تعيش في بروج عالية ولا تعرف أن عملة الوطن والسيادة أصبحت ورقا ملوناً، مشيرًا إلى أن التحرير الاقتصادي لا يعني فقط رفع أسعار وتحرير الدولار والخدمات الحكومية بل له خطوات أخرى لم تتبعها الحكومة ومنها كبح جماح من يمتلك السيطرة على اتجاهات الأسعار في الأسواق ومنهم التجار والرأسمالية اللاوطنية التي تستغل العجز الحكومي.

وأوضح بوب أن الاضطراب السياسي تسببه العشوائية الإدارية التي لا تدع الاصلاحات الاقتصادية ممكنة وهذا يتسبب في المزيد من المعاناة والتدهور المعيشي والسياسي والاقتصادي والأهم الجانب الاجتماعي.

صحيفة الصيحة