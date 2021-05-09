تباين في أسعار الذهب بمجمع الخرطوم





تشهد اسعار الذهب استقرارا ملحوظا وركودا حادا بمجمع الذهب بالخرطوم. وعزا بعض الصاغة الاستقرار لضعف القوى الشرائية واستقرار أسعار العملات بالبنوك والسوق الموازي.

واكد عضو بالغرفة القوميه لمصدري الذهب لـ (السوداني) استقرار الاسعار لانخفاض سعر الصرف وأونصة البورصة العالمية، مبينا أن سعر جرام الذهب بالمجمع يتراوح ما بين (26-24) ألف جنيه.

وقال تاجر مجوهرات الشريف محمد عبد الرحمن في حديثه لـ ( السوداني) إن سعر جرام الذهب الكويتي (24) ألف جنيه والذهب المحلي (22) ألف جنيه أما البحريني (25) ألف جنيه، متوقعا ثبات الاسعار باستقرار العملات الأجنبية

وطالب عبد الرحمن الجهات المختصة بالاسراع في إصدار منشور حول صادر الذهب والاستفادة من عائدات النقد الأجنبي.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني