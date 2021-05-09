شركة صينية تبدأ في توسعة محطة الحاويات ببورتسودان





تبدأ شركة جك هاربر الصينية مشروع توسعة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان بسفلتة مساحة ٣٢٠ الف متر مربع، بكلفة مقدارها 60 مليون دولار.

وقال نائب المدير للشؤون الهندسية بهيئة الموانئ البحرية المهندس د. عوض الكريم حسن حامد لــ ( السوداني) إن المشروع يقام في الميناء الجنوبي بمنطقه دمادما بهدف تجهيز المنطقة لمرصات الحاويات و لزيادة المساحة التخزينية لـ 320 ألف متر مربع، موضحا أن المشروع يشمل منطقة التخزين و أبراج الإضاءة و مجاري تصريف الامطار و شبكة الدفاع المدني و بوابة حديثة للدخول و الخروج ب 8 مسارات تعمل إلكترونيًا لتسهيل الحركة داخل الميناء.

وأعلن د عوض الكريم أن تكلفه المشروع تصل لحوالى 60 مليون دولار تنفذه شركة هاربر الصينية في عامين. وقال إن المشروع يأتي ضمن مشروعات المصفوفة الاسعافية العاجلة لتطوير العمل بالميناء ومن المنتظر تدشينه صباح اليوم الأحد بحضور وزير النقل المهندس ميرغني موسى والمدير العام للموانئ الكابتن اونور سلطان.

بورتسودان : عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني