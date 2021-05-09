زيادة كبيرة في المخبوزات الجاهزة بالخرطوم





أفاد عدد من أصحاب محلات بيع المخبوزات الجاهزة بأم درمان لـ ( السوداني) بحدوث زيادة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الصرف ما أثر على المكونات، مشيرين لضعف القوى الشرائية.

وأكد تاجر مخبوزات بسوق ام درمان ابراهيم علي لـ ( السوداني) أن هنالك ضعفا في القوى الشرائية رغم اقتراب العيد، مشيرا لارتفاع اسعار الخبائز بأنواعها، مبينا أن سعر الحلاوة المحلية العادية زنة (80) جرام لسعر الكيس (3، 5 آلاف جنيه)، أما علبة حلاوة الشيكولاتة فتتراوح الاسعار بين 2.000 جنيه (1.900) جنيه حسب الوزن، واصفا القوى الشرائية بالضعيفة.

وقال صاحب حلويات ود البرير بالخرطوم أحمد على إن هنالك كسادا وركودا في الأسواق، مشيرا الى أن جردل الناعم (2) كيلو يتاراوح سعره بين (600) الى (1٫450) جنيه أما جردل البسكويت الكبير (3) كيلو بسعر من (2٫200) الى (3٫5) ألف جنيه، منوها إلى ارتفاع اسعار المكونات وصعوبة الحصول عليها انعكست سلبا على كافة المخبوزات الجاهزة بالاسواق بسبب ارتفاع سعر الصرف، موضحا أن معظم مكونات الخبائز من كريمة البيتفور وغيرها مستوردة.

وتوقع صاحب محلات حلواني الشامي بأم درمان ابوبكر على انتعاش الحركة التجارية خلال الاسبوع المقبل واستقرار الاسعار، واوضح أن اسعار كافة الأصناف تضاعفت عن العام السابق، مبينا أن سعر جردل البيتفور الصغير (2، 5) ألف جنيه أما سعر جردل الناعم الصغير وزن الكيلو (1٫500) جنيه أما الجردل الكبير وزن (2) كيلو (3) آلاف جنيه أما سعر الغريبة (1٫100) جنيه لسعر الكيلو وسعر كيلو الحلاوة المشكلة (900-1000) جنيه للكيلو.

الخرطوم : عبير

صحيفة السوداني