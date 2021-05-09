“الخطوط السعودية” تعلن عن قائمة الوجهات الدولية التي ستنطلق بدءا من مايو 17 المقبل





أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن قائمة الوجهات الدولية التي ستنطلق بدءا من مايو 17 المقبل.

وكشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلات إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، بعد نحو 14 شهراً من وقف السفر الدولي وتقييد السفر المحلي لعدة شهور.

وتتضمن القائمة 12 وجهة عربية هي “أبوظبي ودبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمَّان وشرم الشيخ والكويت وبيروت”.

بالإضافة إلى الوجهات الدولية التالية: أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهي وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشي وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبي ونيويورك ووواشنطن.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية، أن الشركة استغلت فترة التوقف الطويل خصوصاً على الوجهات الدولية، لإجراء تحسينات وتطويرات على طائراتها. وفقا لموقع “الشرق”.

وأضاف: “نفذنا مجموعة من خطط الصيانة التي كان يُفترض أن تنفَّذ مستقبلاً، إذ أنهيناها وكان من المفترض إجراؤها بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم، استعداداً لارتفاع وتيرة التشغيل وساعات الطيران بعد 17 مايو”.

رفع قيود سفر المواطنين

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح لثلاث فئات من مواطنيها بالسفر خارج البلاد بدءاً من 17 مايو، بعد أكثر من عام على وضع قيود للسفر بسبب تفشي جائحة «كورونا».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وحدد بيان الوزارة ثلاث فئات، الأولى: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا). الثانية: المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا»، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الفئة الثالثة: المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر “كوفيد 19” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

صحيفة البيان