إبعاد الفنانة أفراح عصام عن المشاركة في برنامج شهير بسبب نقاش حاد مع إحدى زميلاتها المطربات





كشفت الفنانة افراح عصام عن عدم مشاركتها في برنامج رمضاني مشهور وذلك من خلال استضافتها في برنامج الكورة واطة، حيث كان الفنان أحمد الجقر يطرح عليها الأسئلة الموجهة لها من جمهورها والتي كان من ضمنها سؤال أحد الشباب عن سبب إبعادها عن المشاركة في برنامج رمضاني شهير. و قد نفت أفراح عصام استبعادها من قبل زميلاتها الفنانات عن المشاركة في البرنامج الرمضاني الذي لم تفصح عن اسمه واكتفت بتوضيح السبب حيث قالت : حدثت مناقشة بينها وبين فنانة مشاركة معها وانها قررت الابتعاد عن البرنامج بناءً على رغبتها، لافتة لعدم قدرة اي فنان أن يستبعدها لانه ليس له الحق في ذلك وإنما يأتي الاستبعاد من الإدارة لأنها هي التي تتعاقد معها.

صحيفة السوداني