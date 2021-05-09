مي العيدان تفجر أزمة بعد كشفها رفض عادل إمام التمثيل مع محمد رمضان





تسبب منشور شاركته الإعلامية الكويتية، مي العيدان، قارنت فيه بين النجم المصري الكبير عادل إمام، والفنان المصري، محمد رمضان، في حدوث جدل كبير بين متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت العيدان صورة على “إنستغرام”، قارنت من خلالها بين النجمين المصريين، الأمر الذي أحدث ردود فعل متباينة لدى المتابعين بين مؤيد ومعارض لهذه المقارنة.

يوضح ثروته التي بلغت 100 مليون دولار، حيث أصبح أغنى فنان في مصر.

لكن التعليق الذي كتبته عيدان تسبب بحدوث موجة انتقادات من بعض المتابعين، حيث قالت باللغة المحكية في الخليج العربي: “الكبير عادل إمام رسميا أغنى فنان مصري… شوفوا أشكثر محترم لا صور نفسي يرمي الفلوس الأرض ويمشي عليها وقال أناً نمبر ون… أحلى شي سواه الكنغ عادل أمام أن رفض محمد رمضان يمثل معاه… والله أنك تعرف اتفرق بين الرجال و العيال”.

وتسبب المنشور بحدوث موجة تعليقات ناقدة لمضمون المقارنة، حيث طالب أحد الحسابات الإعلامية الكويتية بعدم الزج بنفسها في الشؤون الفنية المصرية، فيما ايد آخرون رأي العيدان.

العربية نت