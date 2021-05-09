شاهد بالصورة : الحلنقي والجبلية يشعلان السوشيال ميديا بسيلفي يتصدر التريند





أشعلت صورة سيلفي جمعت بين رئيس جمهورية الحب اسحق الحلنقي والمطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت بنشرها على صفحتها الشخصية بموقع ( فيسبوك). وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد حققت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلى تريند خلال هذا الأسبوع ،الأمر الذي جعل بعض الناشطين يعلقون على الصورة المتداوله ويرجحون بأنه سوف يكون هنالك تعامل فني يجمع بين الحلنقي والجبلية في الايام المقلبة.



الخرطوم:(كوش نيوز)