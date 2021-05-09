انخفاض احتياطي المركزي التركي من الذهب 159 طنا





ذكر الخبير الاقتصادي أوغور جورساس، أن البنك المركزي التركي الذي أنفق من رصيد الاحتياطي النقدي 128 مليار دولار خلال الفترة الماضية، باع 159 طنا من الذهب.

وباع البنك المركزي التركي الكمية الهائلة من رصيد الذهب في 7 أشهر، وفق جورساس الذي قال إنه تم بيع 159 طنا من الذهب في الفترة من يوليو 2020 إلى فبراير 2021.

وأضاف جورساس: “لقد تحول البنك المركزي إلى اللعب بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب”.

وأشار إلى أن البنك المركزي التركي زاد احتياطياته من الذهب من 116 طنا في عام 2017 إلى 469 طنا في يوليو 2020، ثم بدأ بعدها في البيع حتى فبراير 2021، مشيرا إلى أن الاحتياطي انخفض إلى 310 أطنان في فبراير 2021.

وصرح جورساس بأن البنك المركزي شعر بالحاجة إلى بيع 159 طنا من الذهب بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة التي أدت إلى ذوبان احتياطيات النقد الأجنبي.

وأكد أنه تم بيع رصيد الذهب ليحل محل رصيد العملة النقدية المستنزفة، وتم تحويل مكاسب قيمة الذهب إلى أرباح في الميزانية العمومية.

وكان وزير المالية التركي لطفي إلفان علق على قضية إنفاق 128 مليار دولار من البنك المركزي بتصريحات تشير إلى أن المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

العربية نت