اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 9 مايو 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 409.00جنيه

الريال السعودي : 109.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 494.89 جنيه

الدرهم الإماراتي : 112.05جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 112.10 جنيه

الجنيه الإسترليني : 568.51جنيه

الجنيه المصري : 26.13جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.