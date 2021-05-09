آلية مشتركة لمراقبة المواد البترولية بمحطات الوقود بالشمالية





قرر الاجتماع المشترك للآلية الولائية للمواد البترولية والغاز بالولاية الشمالية ولجنة أمن الولاية، إنشاء قوات مشتركة تضم الأجهزة الأمنية ، مهمتها التعاون والتنسيق مع إدارة البترول في مراقبة وتوزيع المواد البترولية في محطات الوقود

وأوضح رئيس الآلية الولائية للمواد البترولية والغاز، حافظ عوض الكريم، مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، أن الاجتماع قرر كذلك وقف تزويد المركبات غير المقننة بالوقود بجانب منح المركبات غير المرخصة فترة زمنية محددة لتوفيق أوضاعها .

وقال رئيس الآلية أن الاجتماع ناقش حوسبة العمل في محطات الوقود وسد النقص في عدد الموظفين العاملين في هذه المحطات فضلا عن توفير مولدات كهرباء في هذه المحطات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي .

باج نيوز