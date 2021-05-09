حمدوك يُوجه مؤسسات الدولة للاهتمام بمعاشيي الجيش





وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالاهتمام بمعاشيي القوات المسلحة. لدى لقائه الاحد ممثلين لمعاشيي القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، و ثمَّن د. حمدوك دور المعارشيين المهم تاريخياً في مختلف المنعطفات التي مرّت بها البلاد. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم معاشيي القوات المسلحة وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تحول دون استفادة الوطن من خبراتهم في إطار مشاريع بناء الوطن الذي يسع الجميع. وأوضح وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم بحسب ( سونا) اهتمام رئيس مجلس الوزراء بفئة معاشيي القوات المسلحة، مضيفاً أن اللقاء أتاح لرئيس مجلس الوزراء تلُّمس المشكلات التي تواجههم على كافة الأصعدة، والعقبات التي تحول دون استفادة الوطن منهم خاصة وأنهم يحملون خبرات عملية ثرة وانضباطٍ عالٍ.

الخرطوم ( كوش نيوز)