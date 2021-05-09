توضيح مهم من وزارة الحج عن مناسك هذا العام





أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، هشام عبدالمنعم سعيد، خلال المؤتمر الصحفي المعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كرونا في المملكة أن هناك دراسة لجميع الخيارات لإقامة مناسك حج هذا العام. وأوضح سعيد أن من بين الخيارات المطروحة أن يكون الحاج بكامل صحته، تزامنًا مع مراقبة جميع الجهات رصد أوضاع فيروس كورونا. وأضاف (بحسب الامارات نيوز) أن المملكة العربية السعودية تعتزم إقامة حج هذا العام بما يكفل سلامة الحجيج وفق الضوابط الصحية التي تضمن الحفاظ على صحتهم واداء مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. من جانبه، حث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الجميع من المحصنين وغير المحصنين على الحذر أثناء التجمعات في عيد الفطر للوقاية من فيروس كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)