اختتام برنامج الليالي الثقافية بالخرطوم





اختتم المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بساحة الحرية بالخرطوم فعاليات الليالي الثقافية الرمضانية التي تأتي في إطار برنامح المناشط الشبابية والرياضية لشهر رمضان برعاية والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر وإشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ صلاح زين العابدين محمد عبدالرحيم الوزيرالمكلف وبحضور قيادات العمل الشبابي والرياضي بالمجلس بجانب أعضاء مجلس إدارة الساحة.

واشتمل البرنامج على أعمال فنية تم اختيارها من الليالي الثقافية التي شهدتها المراكز الشبابية والاندية في هذا الشهر المبارك ومشاركة فاعلة لفرقة كورال المجلس الموسيقية التي نثرت الدرر الفنية في الساحة.

أكد صلاح زين العابدين وزير المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تصريح صحفي الدور الفاعل الذي تقوم به المراكز الشبابية في صقل المواهب وتفجير الطاقات الإبداعية، مشيداً بشباب ثورة ديسمبر المجيدة في قيادة الحراك الثقافي والشبابي بالولاية.

وأوضح رعاية المجلس للمبدعين والمواهب الشبابية ولأعمالهم الخاصة، مبشراً بأن هذا البرنامج الرمضاني سيكون نصف سنوي.

باج نيوز