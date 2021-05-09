الشرطة: خطة جنائية متكاملة لتأمين العيد





أكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي انخفاض معدلات الجريمة واستقرار الوضع الأمني بالعاصة، مشيرا إلى جهود كبيرة تبذلها الشرطة تحقيقا للأمن. وأضاف أن إدارات الشرطة المختلفة وضعت خطة جنائية مفصلة يتم تنفيذها الآن لتأمين العشر الأواخر وعطلة العيد. وأبان مهدي خلال تصريحات صحافية محدودة عقب احتفال بتخريج الدفعة (70) أن الشرطة تعكف على تنفيذ خطة خاصة لتأمين المناطق بدارفور، خاصة بعد تولي القوات الوطنية أمر حماية المدنيين بعد خروج قوات الـ(يوناميد)، مشيرا إلى أن ما يحدث من حوادث مقدور عليه.

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