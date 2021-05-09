السودان يدين الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينين





اصدرت وزارة الخارجية في السودان بيانا اليوم، حول الاعتداءَ والقمح على المواطنين الفلسطينين العزل ومواصلة محاولات اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حق حرية المصلين.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بإيقاف كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدينية والوضع القانوني لمدينة القدس. ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفيما يلي يورد المراسل نص البيان :

تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ تواصل حركة القمع والإعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطنيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك تواصل محاولات الإقتحام للمسجد الأقصى الشريف.

صحيفة السوداني