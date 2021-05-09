نيالا: إيقاف عدد من المُجرمين والمُتفلِّتين وإيداعهم السجن للحفاظ على الأمن





قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، اللواء شرطة علي حسب الرسول، إنه تمّ إيقاف عددٍ كبيرٍ من المجرمين والمتفلتين بالولاية وإيداعهم في سجن نيالا، حفظاً على الأمن وحماية للمواطنين، بجانب العمل الذي تُنفِّذه القوات المشتركة لحملات داخل سوق نيالا وقيامها بعمليات التفتيش والقبض على أكتر من عشرين من العصابات ومُعتادي الإجرام.

وحول حوادث النهب بطريق الفاشر، أكد أنه تم التنسيق مع ولاية شمال دارفور لتأمين الطريق بقوات مشتركة، منوهاً إلى جاهزية القوات لملاحقة الجُناة، لافتاً إلى أن الولاية شاسعة وتحتاج إلى مزيدٍ من نشر القوات.

وقال اللواء علي، إنّ حادث النهب الذي وقع بمنطقة أم بلولة تعاملت معه القوات الشرطية وتم فتح بلاغات فيه، وتم القبض على اثنين من المتهنين الذين قاموا بنهب المواطنين في طريقهم إلى محلية عِد الفرسان بمنطقة الدمبلوية بعد تعرُّضهم لنهب وقتل أحد المواطنين، فيما تمكن الفزع الأهلي من مُلاحقة المُجرمين والقبض عليهم بعد اشتباك معهم أسفر عن جرح أحد المجرمين والقبض على اثنين تم تحويلهما إلى نيالا.

صحيفة السوداني