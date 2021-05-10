وكيل الثقافة والإعلام: معرض الخرطرم الدولي للكتاب في أكتوبر





أصدر وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر تعميماً صحفياً أمس، أعلن من خلاله قيام معرض الخرطوم الدولي للكتاب في موعده، في أكتوبر من العام الحالي. وجاء في التعميم بحسب (سونا)، أن أهمية معرض الكتاب تأتي من جهة التواصل في المحيط الإقليمي والدولي، كرافد مهم من روافد المعرفة والتواصل الإنساني. وأضاف التعميم الصحفي أن الوزارة اطلعت على كافة التقارير الصحية بشأن الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأنها سوف تعمل مع الشركاء في إنفاذ التدابير الصحية اللازمة، كما ستراعي كل الاشتراطات بشأن كوفيد-١٩، من خلال الأنشطة الثقافية المصاحبة.

الخرطوم (كوش نيوز)