البرهان يختتم زيارته للإمارات ويعود للبلاد





اختتم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استغرقت يومين وعاد إلى البلاد صباح اليوم وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف الذي كان يرافق الرئيس البرهان خلال الزيارة في تصريح صحفي بحسب (سونا)، ان الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد وهي دعوة وجدت الاستجابة من الشعب السوداني، مشيرا الي انها كانت زيارة مثمرة وناجحة في الجانب الذي يلي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وابوظبي. وابان الوزير خالد الي ان الجانبان السوداني والإماراتي عقدا جلسة مباحثات مشتركة بقصر الشاطئ بمدينة ابوظبي برئاسة البرهان وسمو الشيخ محمد بن زايد وبحضور وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات منصور بن زايد، مبينا ان الجانبان ناقشا مسألة التحويلات البنكية وتعثرها بين السودان والإمارات، مؤكدا ان الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بالسودان عقب عيد الفطر المبارك للعمل على إزالة العقبات في هذا الجانب. ولفت الوزير خالد إلى ان الجانبين ناقشا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية وانهما توصلا لاتفاقات سيتم تحويلها لوزارة الطاقة بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي. ونوه خالد إلى ان السودان والإمارات تطرقا للقضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين. وقال الوزير خالد أن اللقاء تناول قضية سد النهضة وتطورات الحدود الشرقية بين السودان واثيوبيا، مؤكدا بأن السودان نقل للامارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام ١٩٧٢ وفيما يلي سد النهضة نقلنا موقف السودان الثابت في أن يتم حل الملف بالتفاوض وما يعود بالنفع لمصلحة الدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا، مضيفا بان الجانب السوداني نقل موقفه حول أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يلي ملء وتشغيل سد النهضة.

الخرطوم (كوش نيوز)