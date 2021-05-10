السودان..مجمع الفقه الإسلامي يتحرى هلال شوال الثلاثاء





أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان عن تحرّي رؤية هلال شوال، الثلاثاء.

وقال المجمع في الموقع الرسمي” يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي برئاسة عبدالرحيم آدم سليمان رئيس المجمع اجتماعًا لتحريّ رؤية هلال شوال مساء غدٍ الثلاثاء٢٩رمضان ١٤٤٢هـ يوافقه ١١ مايو ٢٠٢١م”.

وناشد المجمع ممثلاً في الأمين العام عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان بتحريّ هلال رمضان المعظّم تقرباً إلى الله تعالى وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند رؤية الهلال.

وأشار عادل حسن حمزة إلى أنّ المحاكم الشرعية ستكون مفتوحة مساء ذات اليوم لتلقي الشهادات الشرعية.

صحيفة السوداني