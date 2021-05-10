السودان: زيارة الإمارات ناجحة ومثمرة





وصل العاصمة السودانية الخرطوم، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتّحدة.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف الذي كان يرافق الرئيس البرهان خلال الزيارة في تصريح صحفي، الأثنين، إنّ الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد، مبينًا أنّها مثمرة وناجحة في الجانب الذي يلي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وابوظبي.

وأوضح خالد أنّ الجانبان السوداني والإماراتي عقدا جلسة مباحثات مشتركةٍ بقصر الشاطئ بمدينة أبوظبي برئاسة البرهان وسمو الشيخ محمد بن زايد وبحضور وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات منصور بن زايد.

وأشار إلى أنّه تمّ النقاش والتباحث بشأن مسألة التحويلات البنكية وتعثرها بين السودان والإمارات.

وأضاف” الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بالسودان عقب عيد الفطر المبارك للعمل على إزالة العقبات في هذا الجانب”

وأوضح خالد أنّ الزيارة بحثت ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية وأنّهما توصلا لاتّفاقات سيتمّ تحويلها لوزارة الطاقة بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي.

وأشار إلى أنّ اللقاء تناول قضية سدّ النهضة وتطوّرات الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا.

وأضاف” السودان نقل للإمارات موقفه الواضح في الاتّفاق الذي حسم المسألة منذ العام 1972″.

وتابع” فيما يلي سدّ النهضة نقلنا موقف السودان الثابت في أنّ يتمّ حلّ الملف بالتفاوض وما يعود بالنفع لمصلحة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا”.

باج نيوز