تقارير تكشف مقترح إثيوبي جديد بشأن أزمة سدّ النهضة





كشفت تقارير صحفية، الأثنين، عن أنّ إثيوبيا قدّمت مقترحًا جديدًا لحلّ الأزمة، يتلخّص بإجراء مفاوضات ثلاثية تتعلّق بالملء الثاني فقط، خاصةً مع اقتراب موعد سقوط الأمطار والفيضان مع إمكانية عقد مفاوضات أخرى خلال العام الحالي لمناقشة الأمور الثانية وحسم الملف نهائيا.

وأوضحت التقارير بحسب العربية نت، بأنّ المقترح الإثيوبي يهدف لكسب الوقت، والحصول على شرعية رسمية للملء الثاني، ووصول الكميات المخزنة إلى 18 مليار متر مكعب، ليصبح بالتالي السد أمرا واقعا أمام دولتي المصب.

وتابعت: “حينها لن تجدي أي مفاوضات مستقبلية، لحل المخاوف المصرية والسودانية وإمكانية الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق البلدين، وإجراء تسوية عادلة وشاملة تضمن التنسيق في طريقة التشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأكّدت غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي للتوقيع على أيّ اتّفاقٍ يخصّ السدّ.

والأربعاء، حذّر وزير الري السوداني، عباس، من أنّ “سد النهضة يشكّل تهديدًا لنصف سكان السودان”، مشيرًا إلى أنّ الملف بحاجة إلى إرادةٍ سياسيةٍ للوصول إلى اتّفاقٍ.

باج نيوز